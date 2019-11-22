Заварухин: не тех людей поставил играть в формате «5 на 3», жалею об этом

Главный тренер «Сибири» Николай Заварухин прокомментировал домашнее поражение в матче с «Торпедо» (1:4), которое стало для новосибирской команды шестым подряд.



«Ключевым моментом стала игра пять на три, когда мы не забили. Вроде были моменты у нас, здорово сыграл вратарь соперника. Нас наказали за ошибки. Хоккей такая игра, которая не прощает ошибок. Сейчас тяжёлое время у команды, потеряли нити игры. Есть неуверенность у ребят в завершении атак. Хочу извиниться перед болельщиками. Пожалел ли я, что взял тайм-аут перед большинством? Я скорее жалею, что не тех игроков поставил играть пять на три. Раз они не забили, значит я неправильно сделал. Выходить из этой ситуации нам нужно через работу», — передает слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Максим Замятин.