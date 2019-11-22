Сятери: у «Сибири» были отличными 50 минут, а о последних десяти сказать нечего

Голкипер новосибирской «Сибири» Харри Сятери прокомментировал домашнее поражение в матче с нижегородским «Торпедо» (1:4).



«Конечно, мы разочарованы, сейчас у «Сибири» очень тяжёлый отрезок. Нужно продолжать работать, продолжать играть. Я уверен, что мы сможем выйти из этой ситуации и очень надеюсь на следующий матч. Как прибавить? Ответ очень простой: нужно играть все 60 минут. Сегодня были отличными 50 минут, но последние десять… Я не знаю, что сказать. Здесь трудно что-то комментировать.



Второй гол «Сибири» отменили из-за офсайда, но это не имеет большого значения. Нужно было продолжать играть, продолжать давить вне зависимости от судейского решения. Я не знаю, что ещё сказать. Справедливо ли говорить о невезении? Да, удачи нет, но нужно продолжать работать с максимальной отдачей. Подобные спады бывали в моей карьере раньше. Это всегда трудно. Ходишь поникший, настроения нет, но нужно двигаться вперёд и пережить это через работу.



Устал ли я после Евротура? Нет, абсолютно. Чувствую себя хорошо», — сказал Сятери в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Замятиным.