Шрёдер: никогда раньше не праздновал гол отжиманиями — это вышло случайно

Нападающий нижегородского «Торпедо» Джордан Шрёдер прокомментировал гостевую победу команды в матче с новосибирской «Сибирью» (4:1).



«Мне понравилась «Сибирь», очень хорошая, рабочая команда. Нужно сказать спасибо нашему вратарю Андерсу Линдбаку, благодаря которому соперник долго не мог забить. Он сыграл просто потрясающе. Отменённый гол «Сибири» стал ключевым, поворотным моментом в матче — отыграться с 0:2 нам было бы значительно труднее. Отмена гола дала нам новую жизнь, и мы вскоре сравняли, а затем и вышли вперёд. Приятно играть в такой обстановке, болельщики в Новосибирске очень заводные и шумные.



Мои отжимания после победного гола? Это получилось случайно, экспромтом. Я вообще не сразу понял, что шайба зашла в ворота. Так вышло, что упал на лёд и пришло на ум отжаться несколько раз. Это не фишка, никогда так раньше не делал, так что это был дебют моего празднования», — сказал Шрёдер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Замятиным.

Посмотреть видео гола можно на официальном сайте КХЛ.