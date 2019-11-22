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«Салават» одолел «Амур», забросив победную шайбу за полторы минуты до сирены

«Салават» одолел «Амур», забросив победную шайбу за полторы минуты до сирены
Хоккей / КХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Салават Юлаев» принимал в Уфе «Амур». Встреча завершилась со счётом 5:3 в пользу хозяев.

Команды обменялись шайбами в первом периоде. На гол Никиты Сошникова гости ответили спустя 49 секунд стараниями Станислава Кацубы, от которого шайба залетела в ворота уфимцев. Александр Бурмистров вернул лидерство «Салавату», но «Амур» снова отыгрался — на этот раз отличился Денис Голубев. В третьем периоде Филип Ларсен реализовал большинство, но хабаровский клуб отыгрался спустя 44 секунды благодаря Глебу Корягину. Сакари Маннинен забросил победную шайбу за полторы минуты до сирены, а пятый гол в пустые ворота забил Александр Кадейкин.

24 ноября «Салават» примет в Уфе «Ак Барс», а дальневосточный клуб в этот же день проведёт выездной матч с «Барысом» в Нур-Султане.

Посмотреть видеообзор матча можно на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
22 ноября 2019, пятница. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
5 : 3
Амур
Хабаровск
1:0 Сошников (Пашнин, Маннинен) – 08:06' (5x5)   1:1 Кацуба (Язьков) – 08:55' (5x5)   2:1 Бурмистров (Умарк, Хартикайнен) – 24:35' (5x5)   2:2 Голубев – 33:19' (5x5)   3:2 Ларсен (Умарк) – 50:00' (5x4)   3:3 Корягин (Игнатович, Горшков) – 50:44' (5x5)   4:3 Маннинен (Сошников) – 58:37' (5x5)   5:3 Кадейкин (Хохряков) – 59:36' (en)
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