«Салават» одолел «Амур», забросив победную шайбу за полторы минуты до сирены

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Салават Юлаев» принимал в Уфе «Амур». Встреча завершилась со счётом 5:3 в пользу хозяев.
Команды обменялись шайбами в первом периоде. На гол Никиты Сошникова гости ответили спустя 49 секунд стараниями Станислава Кацубы, от которого шайба залетела в ворота уфимцев. Александр Бурмистров вернул лидерство «Салавату», но «Амур» снова отыгрался — на этот раз отличился Денис Голубев. В третьем периоде Филип Ларсен реализовал большинство, но хабаровский клуб отыгрался спустя 44 секунды благодаря Глебу Корягину. Сакари Маннинен забросил победную шайбу за полторы минуты до сирены, а пятый гол в пустые ворота забил Александр Кадейкин.
24 ноября «Салават» примет в Уфе «Ак Барс», а дальневосточный клуб в этот же день проведёт выездной матч с «Барысом» в Нур-Султане.
Посмотреть видеообзор матча можно на официальном сайте КХЛ.
- 22 ноября 2019
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