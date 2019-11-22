Нападающий «Северстали» Трубачёв проводит 1000-й матч в чемпионатах России

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ СКА принимает в Санкт-Петербурге «Северсталь». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



Для нападающего череповецкого клуба Юрия Трубачёва матч в Северной столице стал юбилейным. 36-летний форвард проводит 1000-ю игру в чемпионатах России.



Команды вышли на лёд в следующих составах:

СКА:



Самонов (Хелльберг);

Белов — Зуб, Карпов — Лехтеря — Плотников;

Галенюк — Хафизуллин, Подколзин — Кемппайнен — Барабанов;

Дыбленко — Ожиганов, Кузьменко — Коскиранта — Бурдасов;

Земчёнок, Марченко — Каблуков — Кетов, Дергачёв.



«Северсталь»:



Хакимов (Виноградов);

Кинрейд — Кудако; Кудако, Монахов — Якимов — Лишка;

Провольнев — Хлыстов; Капустин — Чипчура — Марковин;

Хохлов — Хабаров, Грачёв — Трубачёв — Гераськин;

Макеев, Казаков — Бодров — Алексеев, Сизов.