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Нападающий «Северстали» Трубачёв проводит 1000-й матч в чемпионатах России

Нападающий «Северстали» Трубачёв проводит 1000-й матч в чемпионатах России
Хоккей / КХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ СКА принимает в Санкт-Петербурге «Северсталь». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Для нападающего череповецкого клуба Юрия Трубачёва матч в Северной столице стал юбилейным. 36-летний форвард проводит 1000-ю игру в чемпионатах России.

Команды вышли на лёд в следующих составах:

СКА:

Самонов (Хелльберг);
Белов — Зуб, Карпов — Лехтеря — Плотников;
Галенюк — Хафизуллин, Подколзин — Кемппайнен — Барабанов;
Дыбленко — Ожиганов, Кузьменко — Коскиранта — Бурдасов;
Земчёнок, Марченко — Каблуков — Кетов, Дергачёв.

«Северсталь»:

Хакимов (Виноградов);
Кинрейд — Кудако; Кудако, Монахов — Якимов — Лишка;
Провольнев — Хлыстов; Капустин — Чипчура — Марковин;
Хохлов — Хабаров, Грачёв — Трубачёв — Гераськин;
Макеев, Казаков — Бодров — Алексеев, Сизов.

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