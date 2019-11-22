Линдбек: возможно, «Сибирь» сегодня заслужила большего — нам в чём-то повезло

Голкипер нижегородского «Торпедо» Андерс Линдбек прокомментировал гостевой победный матч своей команды против новосибирской «Сибири» (4:1), в котором он отразил 48 бросков соперника.
«Два периода мы играли не очень здорово, соперник создавал массу моментов. Ключевым эпизодом стало меньшинство втроём против пятерых, когда «Торпедо» выстояло. Конечно, момент с офсайдом, который отменил второй гол «Сибири», тоже был очень важным, это изменило весь ход матча и дало нам дополнительные эмоции. У новосибирцев очень хорошая команда, все четыре звена очень ровные. Команда здорово перемещает шайбу, создаёт много моментов. Хорошая команда, которая, возможно, заслужила большего сегодня, но нам в чём-то повезло — мы смогли найти путь к победе», — сказал Линдбек в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Замятиным.
- 22 ноября 2019
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