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Квартальнов: у «Ак Барса» снова выскакивает проблема с удалениями

Квартальнов: у «Ак Барса» снова выскакивает проблема с удалениями
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов подвёл итоги выездного матча регулярного чемпионата КХЛ с «Барысом» (5:1).

«Хорошее начало, всё-таки выиграть первый период со счётом 3:0 не ожидали, но так получилось. Второй период, который сыграли на ноль, был определяющим. «Барыс» неплохо играет во вторых периодах, накладывает звенья. Единственный минус у нас — за девять минут второго периода мы шесть играли в меньшинстве, удаления в чужой зоне, снова эта проблема выскакивает. В третьем периоде забили в большинстве, и в целом мы довольны», — приводит слова Квартальнова официальный сайт казанского клуба.

Казанский клуб продлил победную серию до пяти матчей, а команда Андрея Скабелки потерпела седьмое поражение в девяти последних встречах.

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