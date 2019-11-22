Квартальнов: у «Ак Барса» снова выскакивает проблема с удалениями

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов подвёл итоги выездного матча регулярного чемпионата КХЛ с «Барысом» (5:1).



«Хорошее начало, всё-таки выиграть первый период со счётом 3:0 не ожидали, но так получилось. Второй период, который сыграли на ноль, был определяющим. «Барыс» неплохо играет во вторых периодах, накладывает звенья. Единственный минус у нас — за девять минут второго периода мы шесть играли в меньшинстве, удаления в чужой зоне, снова эта проблема выскакивает. В третьем периоде забили в большинстве, и в целом мы довольны», — приводит слова Квартальнова официальный сайт казанского клуба.

Казанский клуб продлил победную серию до пяти матчей, а команда Андрея Скабелки потерпела седьмое поражение в девяти последних встречах.