Цулыгин: у «Ак Барса» есть возможность оставить лидеров в запасе, у нас — нет

Главный тренер «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин поделился мнением о матче с «Амуром» (5:3).
«Только забивали гол, тут же пропускали — это было неприятно. При всём при этом не опустили рук и верили, что можем выиграть этот матч. На последних минутах вышли вперёд, и у соперника уже не получилось сравнять счёт. Хорошая и боевая победа с полной самоотдачей.
Соперник действовал хорошо и активно, но мои ребята проявили характер, сыграли где-то через не могу. Перетерпели, заставили себе двигаться, как бы им тяжело ни было.
Насчёт второго звена — мы пробуем разные варианты. Пока нет никакой определённости относительно партнёра Сошникова и Маннинена. Ищем, кто будет помогать им играть ещё лучше.
«Ак Барс» оставил в запасе несколько ведущих игроков перед «зелёным дерби»? Видимо, у «Ак Барса» есть возможность оставить в запасе нескольких лидеров. У «Салавата» сбалансированный состав. К сожалению, лидеров заменить некем. Мы даже не думали, чтобы кого-то оставить в запасе. Настраивались, чтобы взять два очка», — сказал Цулыгин на пресс-конференции после матча.
- 22 ноября 2019
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