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«Нефтехимик» всухую проиграл «Куньлуню» и потерпел четвёртое поражение подряд

«Нефтехимик» всухую проиграл «Куньлуню» и потерпел четвёртое поражение подряд
Хоккей / КХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Нефтехимик» принимал в Нижнекамске «Куньлунь Ред Стар». Встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей. «Волки» продлили серию поражений до четырёх матчей.

Первые два периода не порадовали болельщиков результативными бросками. Китайский клуб открыл счёт в начале третьего игрового отрезка после точного броска в исполнении Олли Палолы. На 50-й минуте преимущество команды Курта Фрэйзера укрепил Адам Кракнелл. Несмотря на все старания, хоккеистам «Нефтехимика» так и не удалось пробить вратаря гостей Шимона Грубеца, оформившего шат-аут.

25 ноября «Нефтехимик» встретится в Москве со «Спартаком», а «драконы» в этот же день проведут выездной матч со СКА.

КХЛ - регулярный чемпионат
22 ноября 2019, пятница. 19:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
0 : 2
Куньлунь Ред Стар
Пекин
0:1 Палола (Хант, Верек) – 42:17' (5x5)   0:2 Кракнелл (Миллер) – 49:52' (5x5)
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