«Нефтехимик» всухую проиграл «Куньлуню» и потерпел четвёртое поражение подряд

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Нефтехимик» принимал в Нижнекамске «Куньлунь Ред Стар». Встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей. «Волки» продлили серию поражений до четырёх матчей.



Первые два периода не порадовали болельщиков результативными бросками. Китайский клуб открыл счёт в начале третьего игрового отрезка после точного броска в исполнении Олли Палолы. На 50-й минуте преимущество команды Курта Фрэйзера укрепил Адам Кракнелл. Несмотря на все старания, хоккеистам «Нефтехимика» так и не удалось пробить вратаря гостей Шимона Грубеца, оформившего шат-аут.



25 ноября «Нефтехимик» встретится в Москве со «Спартаком», а «драконы» в этот же день проведут выездной матч со СКА.