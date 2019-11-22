Форвард «Оттавы» Наместников выбыл из строя на неделю из-за травмы копчика

Нападающий «Оттавы Сенаторз» Владислав Наместников не поможет команде в ближайших матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.



Как сообщает в своём «твиттере» журналист TSN Брюс Гэрриок, форвард выбыл из строя на неделю из-за травмы копчика. Россиянин получил травму в предыдущем матче с «Монреаль Канадиенс» (2:1 ОТ). В первом периоде 27-летний Наместников пропустил силовой приём от защитника «Канадиенс» Кейла Флёри.



В октябре Наместников был обменян из «Нью-Йорк Рейнджерс» в «Оттаву». Взамен «Рейнджерс» получили защитника Ника Эберта и право выбора в четвёртом раунде драфта-2021.



В сезоне-2019/20 Наместников провёл 22 матча в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 12 (6+6) очков при показателе полезности «–1».

«Монреаль» — «Оттава»: Наместников получил травму после силового приёма Флёри