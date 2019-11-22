«Локомотив» одержал четвёртую победу в пяти последних матчах, обыграв «Сочи»

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги ХК «Сочи» принимал в одноимённом городе «Локомотив». Встреча завершилась со счётом 5:2 в пользу гостей.
Павел Кудрявцев вывел ярославцев вперёд на 6-й минуте, на что «леопарды» спустя 27 секунд ответили точным броском Роберта Росена. Во втором периоде команды снова обменялись голами. Артур Каюмов вернул лидерство «железнодорожникам», но Мальте Стрёмвалль восстановил равновесие. В заключительной двадцатиминутке Денис Алексеев, Николай Коваленко и Магнус Пяаярви забросили по шайбе в ворота черноморского клуба.
Ярославский клуб одержал четвёртую победу в пяти последних матчах. 24 ноября «Сочи» примет на своей площадке хоккеистов рижского «Динамо», а «Локомотив» в этот же день встретится в Финляндии с «Йокеритом».
Посмотреть видеообзор матча можно на официальном сайте КХЛ.
- 22 ноября 2019
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