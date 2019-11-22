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«Локомотив» одержал четвёртую победу в пяти последних матчах, обыграв «Сочи»

«Локомотив» одержал четвёртую победу в пяти последних матчах, обыграв «Сочи»
Хоккей / КХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги ХК «Сочи» принимал в одноимённом городе «Локомотив». Встреча завершилась со счётом 5:2 в пользу гостей.

Павел Кудрявцев вывел ярославцев вперёд на 6-й минуте, на что «леопарды» спустя 27 секунд ответили точным броском Роберта Росена. Во втором периоде команды снова обменялись голами. Артур Каюмов вернул лидерство «железнодорожникам», но Мальте Стрёмвалль восстановил равновесие. В заключительной двадцатиминутке Денис Алексеев, Николай Коваленко и Магнус Пяаярви забросили по шайбе в ворота черноморского клуба.

Ярославский клуб одержал четвёртую победу в пяти последних матчах. 24 ноября «Сочи» примет на своей площадке хоккеистов рижского «Динамо», а «Локомотив» в этот же день встретится в Финляндии с «Йокеритом».

Посмотреть видеообзор матча можно на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
22 ноября 2019, пятница. 19:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
2 : 5
Локомотив
Ярославль
0:1 Кудрявцев (Да Коста) – 05:09' (5x5)   1:1 Росен (Коллинз, Стрёмвалль) – 05:36' (5x5)   1:2 Каюмов (Алексеев) – 32:51' (5x5)   2:2 Стрёмвалль (Росен, Эллис) – 38:40' (5x5)   2:3 Алексеев – 44:34' (5x5)   2:4 Коваленко (Алексеев, Кудрявцев) – 46:05' (5x5)   2:5 Пяаярви – 54:17' (бул)
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