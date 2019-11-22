Разин — о матче со СКА: сегодня «Северсталь» немножко обкакалась

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин поделился мнением о выездном матче регулярного чемпионата КХЛ со СКА (2:5).



«Можно назвать несколько причин: третья игра в поездке, тяжёлая поездка. Молодая команда, проблемы с составом. Сегодня мы, литературно выражаясь, немножко обкакались», — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.



Питерцы открыли счёт на 9-й минуте усилиями Андрея Кузьменко, на что гости ответили голом Адама Лишки. Антон Бурдасов вернул лидерство «армейцам», а во втором периоде Сергей Плотников и Евгений Кетов укрепили преимущество хозяев площадки. В третьем периоде Андрей Кузьменко оформил дубль, на что гости ответили голом Кирилла Капустина.

25 ноября подопечные Алексея Кудашова примут в Санкт-Петербурге «Куньлунь Ред Стар», а череповецкая команда 26-го числа встретится на своей площадке с рижским «Динамо».