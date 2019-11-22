Кудашов: Подколзин сыграл нормально, будем и дальше молодёжь проверять

Главный тренер СКА Алексей Кудашов прокомментировал победу со счётом 5:2 в матче с «Северсталью».



«Хорошее движение, хорошо играли, довольны результатом и содержанием. Самонов не изучал новые правила? (Вратарь СКА дважды получал по две минуты за задержку игры. — Прим. «Чемпионата»). Мы сейчас рассматривали немного, вроде сыграл до линии, а дальше там клюшка ушла. Но судьи увидели, значит, так и есть. Он, конечно, знает правила. Так получилось, что тут скажешь.



Несколько дней перерыва после выезда на Дальний Восток — это важный момент. Было два выходных, но их нельзя назвать полноценными выходными, потому что народ в себя приходил после сложных игр и длительного перелёта. Было время и подготовиться, поэтому надеюсь, этот перерыв пошёл на пользу.



Подколзин играл нормально, будем и дальше молодёжь проверять», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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