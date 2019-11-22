Кетов — о своём голе: выбежал, случайно махнул — шайба залетела

Нападающий СКА Евгений Кетов подвёл итоги домашнего регулярного чемпионата КХЛ с «Северсталью» (5:2).



«Честно, не считали, сколько побед подряд у нас было. Тяжёлые все матчи до этого были — в одну шайбу, в овертайме, по буллитам. Дома нужно было сыграть зрелищнее для болельщиков, побольше забить хотели, сегодня так и получилось. Так что так.



Что касается моего гола, то просто выбежал, случайно махнул, залетела. На тренировках отрабатываю, сегодня забил. Бывает, не забиваю. Что-то же надо делать, вот, что-то получилось.



Все команды в одинаковых условиях, в самолёте достаточно комфортно, можно выспаться. Мы профессионалы, готовимся, ходим в зал, делаем упражнения для восстановления. Понятно, что это тяжело, когда утро, а тебе надо ложиться спать. Но ничего страшного, съездили, недельку побыли на Дальнем Востоке, в Китае, посмотрели, как живут люди», — передаёт слова Кетова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Посмотреть видео гола Кетова можно на официальном сайте КХЛ.