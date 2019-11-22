Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Бурмистров: наконец-то забил в Уфе за Уфу, такого я ещё не делал

Бурмистров: наконец-то забил в Уфе за Уфу, такого я ещё не делал
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий «Салавата Юлаева» Александр Бурмистров прокомментировал победу со счётjм 5:3 в матче с «Амуром».

«Хорошая игра получилась. Нужно отдать должное «Амуру» — они проделали такой путь, это была первая их игра — от ножа, они играли быстро. Хорошо, что выдержали прессинг, добавили по ходу матча и выиграли.

Впечатления от заброшенной шайбы? Наконец-то забил в Уфе за Уфу. Такого я ещё не делал, наконец-то это случилось, но надо продолжать дальше.

Химия в звене с Умарком и Хартикайненом? Мы как можно больше общаемся после игр, смотрим видео на следующий день, стараемся дополнять друг друга, разговаривать на льду и вне поля. Надеюсь, что будем продолжать забивать.

Экономили ли мы силы на «Ак Барс»? Нет, ни в коем случае. Игры идут через день, пытаемся выжимать из себя всё что можно. Настрой на «зелёное дерби»? Даже спрашивать не надо», — приводит слова Бурмистрова официальный сайт КХЛ.

Умарк обошёл Радулова. Чтобы стать легендой Уфы, ему не хватает Кубка Гагарина
Шведский нападающий стал лучшим бомбардиром «Салавата Юлаева» в КХЛ.
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019