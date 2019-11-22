Бурмистров: наконец-то забил в Уфе за Уфу, такого я ещё не делал

Нападающий «Салавата Юлаева» Александр Бурмистров прокомментировал победу со счётjм 5:3 в матче с «Амуром».



«Хорошая игра получилась. Нужно отдать должное «Амуру» — они проделали такой путь, это была первая их игра — от ножа, они играли быстро. Хорошо, что выдержали прессинг, добавили по ходу матча и выиграли.



Впечатления от заброшенной шайбы? Наконец-то забил в Уфе за Уфу. Такого я ещё не делал, наконец-то это случилось, но надо продолжать дальше.



Химия в звене с Умарком и Хартикайненом? Мы как можно больше общаемся после игр, смотрим видео на следующий день, стараемся дополнять друг друга, разговаривать на льду и вне поля. Надеюсь, что будем продолжать забивать.



Экономили ли мы силы на «Ак Барс»? Нет, ни в коем случае. Игры идут через день, пытаемся выжимать из себя всё что можно. Настрой на «зелёное дерби»? Даже спрашивать не надо», — приводит слова Бурмистрова официальный сайт КХЛ.

Умарк обошёл Радулова. Чтобы стать легендой Уфы, ему не хватает Кубка Гагарина Шведский нападающий стал лучшим бомбардиром «Салавата Юлаева» в КХЛ.