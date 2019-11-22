Кетов: не надо говорить, что Марченко креативный, а то ещё зазнается

Нападающий СКА Евгений Кетов подвёл итоги домашнего регулярного чемпионата КХЛ с «Северсталью» (5:2).



Марченко — молодец, мы разговариваем, общаемся, договариваемся, как играть. Он понимает хоккей, делает, как мы договариваемся. Ничего сверхъестественного мы не придумываем. Где надо, через бортик просто протыкаем шайбу вперёд, где можно обыгрывать, там обыгрываем. Главное, без потерь, без контратак. Вам виднее, что он нам добавил – креатива, не креатива. Не надо на него сейчас говорить, что он креативный, а то он ещё зазнается. Поспокойнее, а то сильно кинулись на него, про драку ещё напечатали. Сейчас у него звёздная болезнь начнётся.



Заметил ли плакат? Из Губахи пригласили детскую команду сюда в Питер на турнир, они приехали. У них есть свободное время, решили сходить на игры. Сейчас пойду с ними на фотосессию, автограф-сессия ещё будет со всеми участниками турнира.



У «Куньлуня» неплохая команда, много канадцев, американцев, играют в жёсткий, быстрый хоккей, очень сильные броски от защитников. Такая, весёлая команда, может любую обыграть», — передаёт слова Кетова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Посмотреть фото плаката можно в «твиттере» СКА.