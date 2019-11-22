Галиев: Дыняк набрал четыре очка в первом матче в КХЛ. Не знаю, что будет дальше
Нападающий «Ак Барса» Станислав Галиев подвёл итоги выездного матча регулярного чемпионата КХЛ с «Барысом» (5:1).
«Настраивались на матч. Знали, что будет нелегко, что наши лидеры не будут сегодня играть. Вышли с хорошим настроем, забили три быстрых гола. Где-то соперник подсел, но на этом мы решили не расслабляться. Во втором периоде нас чуть задавили в зоне, получили три удаления подряд, но выстояли. Спасибо Рейдеборну — он подтащил, сделал пару очень приличных сейвов.
В третьем периоде забили хорошие голы и довели до победы. Один человек (Никита Дыняк. — Прим. «Чемпионата») вообще четыре очка набрал в первом матче в КХЛ. Не знаю, что будет дальше», — приводит слова Галиева официальный сайт казанского клуба.
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У молодого нападающего гол в большинстве и три передачи. Ещё вчера о нём никто не слышал, но теперь будут говорить все.
- 22 ноября 2019
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