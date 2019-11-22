Галиев: Дыняк набрал четыре очка в первом матче в КХЛ. Не знаю, что будет дальше

Нападающий «Ак Барса» Станислав Галиев подвёл итоги выездного матча регулярного чемпионата КХЛ с «Барысом» (5:1).



«Настраивались на матч. Знали, что будет нелегко, что наши лидеры не будут сегодня играть. Вышли с хорошим настроем, забили три быстрых гола. Где-то соперник подсел, но на этом мы решили не расслабляться. Во втором периоде нас чуть задавили в зоне, получили три удаления подряд, но выстояли. Спасибо Рейдеборну — он подтащил, сделал пару очень приличных сейвов.



В третьем периоде забили хорошие голы и довели до победы. Один человек (Никита Дыняк. — Прим. «Чемпионата») вообще четыре очка набрал в первом матче в КХЛ. Не знаю, что будет дальше», — приводит слова Галиева официальный сайт казанского клуба.