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Голкипер «Оттавы» Нильссон в матче с «Рейнджерс» подправил шайбу в свои ворота

Голкипер «Оттавы» Нильссон в матче с «Рейнджерс» подправил шайбу в свои ворота
Хоккей / НХЛ 0

В Оттаве на стадионе «Канадиен Тайр-центр» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, где «Оттава Сенаторз» принимает «Нью-Йорк Рейнджерс».

На момент написания новости идёт второй период. Счёт в матче 2:1 в пользу хозяев. Голкипер «Оттавы Сенаторз» Андерс Нильссон допустил грубую ошибку в моменте с голом. После броска игрока «Нью-Йорк Рейнджерс» Джейкоба Трубы шайба летела мимо ворот, однако голкипер подставил клюшку и переправил шайбу в собственные ворота, позволив гостям сократить отставание в счёте.

За «Оттаву» забивали Тома Шабо и Логан Браун.

Видео с ошибкой Нильссона можно посмотреть в официальном «твиттере» «Нью-Йорк Рейнджерс».

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