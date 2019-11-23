«Питтсбург» обыграл «Нью-Джерси». Малкин отметился голевой передачей

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Питтсбург Пингвинз» принимал «Нью-Джерси Дэвилз». Встреча состоялась на стадионе «Пи-пи-джи Пэйнтс Арена» и завершилась крупной победой хозяев со счётом 4:1.

В составе «Питтсбурга» заброшенными шайбами отметились Доминик Кагун, Джейк Гюнцель, Джаред Маккан и Джон Марино. Единственный гол в составе гостей на счету Тэйлора Холла, реализовавшего большинство в начале 2-го периода.

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин провёл на льду 18 минут и записал на свой счёт голевую передачу, поучаствовав в заброшенной шайбе Джейка Гюнцеля.

Момент с заброшенной шайбой Гюнцеля можно посмотреть в «твиттере» «Питтсбурга».

«Питтсбург» прервал свою серию из 2-х поражений подряд и поднялся на 5-ю строчку Восточной конференции с 28 очками.

Для Малкина это уже 9-я голевая передача в этом сезоне. Также на его счету 4 заброшенные шайбы.