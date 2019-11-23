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«Оттава» одержала третью победу подряд, обыграв «Рейнджерс» со счётом 4:1

«Оттава» одержала третью победу подряд, обыграв «Рейнджерс» со счётом 4:1
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Оттава Сенаторз» принимала на своём льду «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча, проходившая в Оттаве на «Канадиен Тайер Центр», завершилась со счётом 4:1 (2:1, 2:0, 0:0) в пользу «Сенаторз».

Заброшенными шайбами в составе «Оттавы» отметились Тома Шабо, Коннор Браун, Тайлер Эннис и Энтони Дюклер. В составе «Рейнджерс» единственную шайбу забросил защитник Джейкоб Труба.

Россиянин Артемий Панарин закончил матч с показателем полезности «-1», проведя на площадке 19 минут. У Бучневича «-2» за 16 минут на льду.

Защитник «Сенаторз» Никита Зайцев не попал в заявку команды на этот матч.

Для «сенаторов» эта победа стала 3-й кряду. После 23 игр «Оттава» занимает 11-ю строчку Восточной конференции, набрав 23 очка. «Рейнджерс» — на 14-й строчке Востока с 20 очками после 20 встреч.

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НХЛ - регулярный чемпионат
23 ноября 2019, суббота. 03:30 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
4 : 1
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Шабо (Ткачук, Дюклер) – 00:57' (5x5)   2:0 Браун (Пажо) – 06:32' (5x4)   2:1 Труба (Линдгрен, Геттингер) – 17:20' (5x5)   3:1 Эннис (Уайт, Тирни) – 21:11' (5x5)   4:1 Дюклер (Пажо, Шабо) – 33:24' (5x4)
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