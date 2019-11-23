«Оттава» одержала третью победу подряд, обыграв «Рейнджерс» со счётом 4:1

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Оттава Сенаторз» принимала на своём льду «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча, проходившая в Оттаве на «Канадиен Тайер Центр», завершилась со счётом 4:1 (2:1, 2:0, 0:0) в пользу «Сенаторз».
Заброшенными шайбами в составе «Оттавы» отметились Тома Шабо, Коннор Браун, Тайлер Эннис и Энтони Дюклер. В составе «Рейнджерс» единственную шайбу забросил защитник Джейкоб Труба.
Россиянин Артемий Панарин закончил матч с показателем полезности «-1», проведя на площадке 19 минут. У Бучневича «-2» за 16 минут на льду.
Защитник «Сенаторз» Никита Зайцев не попал в заявку команды на этот матч.
Для «сенаторов» эта победа стала 3-й кряду. После 23 игр «Оттава» занимает 11-ю строчку Восточной конференции, набрав 23 очка. «Рейнджерс» — на 14-й строчке Востока с 20 очками после 20 встреч.
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