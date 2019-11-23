Гусев провёл худший матч в сезоне по показателю полезности

Нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Никита Гусев заработал «-2» по показателю полезности в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ с «Питтсбург Пингвинз» (1:4). Эти цифры стали худшими для россиянина в нынешнем регулярном чемпионате — до этого Гусев не получал более отрицательных цифр, чем «-1».
В матче с «Питтсбургом» Никита выходил на лёд в четвёртом звене вместе с Блейком Коулманом и Трэвисом Зэйджаком. Он отыграл 14 минут 16 секунд, нанёс 4 броска и заработал большинство, заставив удалиться форварда «Пингвинз» Джареда Макканна за подножку. В 18 матчах сезона на счету Гусева 8 (5+3) очков.
Российский центральный нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин провёл на льду 18 минут и записал на свой счёт результативную передачу, поучаствовав в голевой комбинации, которую завершил Джейк Гюнцель.
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