Результаты матчей НХЛ за 22 ноября 2019 года

22 ноября в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги состоялись два матча.



Турнирная таблица и результаты всех матчей сезона НХЛ-2019/20



«Питтсбург Пингвинз» обыграл на своём льду «Нью-Джерси Дэвилз» со счётом 4:1. В составе «Питтсбурга» заброшенными шайбами отметились Доминик Кагун, Джейк Гюнцель, Джаред Маккан и Джон Марино. Единственный гол в составе гостей на счету Тэйлора Холла, реализовавшего большинство в начале 2-го периода.

«Нью-Йорк Рейнджерс» проиграл в Канаде «Оттаве Сенаторз» — 1:4. Заброшенными шайбами в составе «Оттавы» отметились Тома Шабо, Коннор Браун, Тайлер Эннис и Энтони Дюклер. В составе «Рейнджерс» единственную шайбу забросил защитник Джейкоб Труба.

С 23 по 26 января 2020 года регулярный чемпионат прервётся на Матч звёзд. Он пройдёт в Сент-Луисе на льду действующего победителя Кубка Стэнли. В финальной серии прошлого сезона «музыканты» обыграли в семи матчах «Бостон Брюинз».