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Результаты матчей НХЛ за 22 ноября 2019 года

Результаты матчей НХЛ за 22 ноября 2019 года
Хоккей / НХЛ 0

22 ноября в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги состоялись два матча.

Турнирная таблица и результаты всех матчей сезона НХЛ-2019/20

«Питтсбург Пингвинз» обыграл на своём льду «Нью-Джерси Дэвилз» со счётом 4:1. В составе «Питтсбурга» заброшенными шайбами отметились Доминик Кагун, Джейк Гюнцель, Джаред Маккан и Джон Марино. Единственный гол в составе гостей на счету Тэйлора Холла, реализовавшего большинство в начале 2-го периода.

НХЛ - регулярный чемпионат
23 ноября 2019, суббота. 03:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
4 : 1
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
1:0 Кагун (Симон) – 07:51' (5x5)   1:1 Холл (Хишир, Палмьери) – 20:31' (5x4)   2:1 Гюнцель (Малкин, Раст) – 32:27' (5x5)   3:1 Макканн (Гальченюк, Танев) – 42:05' (5x5)   4:1 Марино (Астон-Риз, Лафферти) – 42:30' (5x5)

«Нью-Йорк Рейнджерс» проиграл в Канаде «Оттаве Сенаторз» — 1:4. Заброшенными шайбами в составе «Оттавы» отметились Тома Шабо, Коннор Браун, Тайлер Эннис и Энтони Дюклер. В составе «Рейнджерс» единственную шайбу забросил защитник Джейкоб Труба.

НХЛ - регулярный чемпионат
23 ноября 2019, суббота. 03:30 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
4 : 1
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Шабо (Ткачук, Дюклер) – 00:57' (5x5)   2:0 Браун (Пажо) – 06:32' (5x4)   2:1 Труба (Линдгрен, Геттингер) – 17:20' (5x5)   3:1 Эннис (Уайт, Тирни) – 21:11' (5x5)   4:1 Дюклер (Пажо, Шабо) – 33:24' (5x4)

С 23 по 26 января 2020 года регулярный чемпионат прервётся на Матч звёзд. Он пройдёт в Сент-Луисе на льду действующего победителя Кубка Стэнли. В финальной серии прошлого сезона «музыканты» обыграли в семи матчах «Бостон Брюинз».

Панарин молчит, «Рейнджерс» — беспомощны. Они не скоро поборются за Кубок Стэнли
В игре с «Оттавой» «Нью-Йорку» не помог даже автогол вратаря «сенаторов».
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