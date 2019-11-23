Панарин прервал серию из 12 матчей с набранными очками

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Оттава Сенаторз» принимал на своём льду «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча, проходившая в Оттаве на «Канадиен Тайр-центр», завершилась со счётом 4:1 (2:1, 2:0, 0:0) в пользу «Сенаторз».
Нападающий «синерубашечников» Артемий Панарин закончил матч, не сумев отметиться результативными действиями. Россиянин прервал впечатляющую серию из 12 матчей с набранными очками. За 19 минут на площадке уроженец Коркино заработал показатель полезности «-1».
В нынешнем сезоне 28-летний форвард провёл 20 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, отметившись 11 заброшенными шайбами и 14 результативными передачами.
В межсезонье Панарин заключил с «синерубашечниками» семилетний контракт со среднегодовой зарплатой $ 11,6 млн.
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