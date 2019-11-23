Итоги игрового дня НХЛ для российских хоккеистов 22 ноября 2019 года
22 ноября в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги состоялось два матча, в которых приняли участие четыре представителя России.
Нападающий Евгений Малкин отметился результативной передачей во встрече с «Нью-Джерси Дэвилз» (4:1). Он стал единственным россиянином, закончившим матч с положительным показателем полезности. Нападающий «дьяволов» Никита Гусев не смог отметиться результативными действиями и заработал показатель полезности «-2».
Форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин прервал серию из 12 матчей с набранными очками и заработал показатель полезности «-1». У его одноклубника Павла Бучневича — «-2».
|Игрок
|Клуб
|Очки
|+/-
|Штраф
|Броски
|Хиты
|Блоки
|Вбрасывания
|Время
|Малкин (н)
|«Питтсбург»
|0+1
|+1
|0
|5
|0
|1
|40%
|18.50
|Гусев (н)
|«Нью-Джерси»
|0+0
|-2
|0
|4
|2
|0
|-
|14.16
|Панарин (н)
|«Рейнджерс»
|0+0
|-1
|0
|3
|0
|0
|-
|19.13
|Бучневич (н)
|«Рейнджерс»
|0+0
|-2
|0
|2
|0
|0
|-
|15.50
Панарин молчит, «Рейнджерс» — беспомощны. Они не скоро поборются за Кубок Стэнли
В игре с «Оттавой» «Нью-Йорку» не помог даже автогол вратаря «сенаторов».
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