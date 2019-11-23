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Итоги игрового дня НХЛ для российских хоккеистов 22 ноября 2019 года

Итоги игрового дня НХЛ для российских хоккеистов 22 ноября 2019 года
Хоккей / НХЛ 0

22 ноября в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги состоялось два матча, в которых приняли участие четыре представителя России.

Нападающий Евгений Малкин отметился результативной передачей во встрече с «Нью-Джерси Дэвилз» (4:1). Он стал единственным россиянином, закончившим матч с положительным показателем полезности. Нападающий «дьяволов» Никита Гусев не смог отметиться результативными действиями и заработал показатель полезности «-2».

Форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин прервал серию из 12 матчей с набранными очками и заработал показатель полезности «-1». У его одноклубника Павла Бучневича — «-2».

ИгрокКлубОчки+/-ШтрафБроскиХитыБлокиВбрасыванияВремя
Малкин (н)«Питтсбург»0+1+1050140%18.50
Гусев (н)«Нью-Джерси»0+0-20420-14.16
Панарин (н)«Рейнджерс»0+0-10300-19.13
Бучневич (н)«Рейнджерс»0+0-20200-15.50
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