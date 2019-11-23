Итоги игрового дня НХЛ для российских хоккеистов 22 ноября 2019 года

22 ноября в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги состоялось два матча, в которых приняли участие четыре представителя России.



Нападающий Евгений Малкин отметился результативной передачей во встрече с «Нью-Джерси Дэвилз» (4:1). Он стал единственным россиянином, закончившим матч с положительным показателем полезности. Нападающий «дьяволов» Никита Гусев не смог отметиться результативными действиями и заработал показатель полезности «-2».



Форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин прервал серию из 12 матчей с набранными очками и заработал показатель полезности «-1». У его одноклубника Павла Бучневича — «-2».

Игрок Клуб Очки +/- Штраф Броски Хиты Блоки Вбрасывания Время Малкин (н) «Питтсбург» 0+1 +1 0 5 0 1 40% 18.50 Гусев (н) «Нью-Джерси» 0+0 -2 0 4 2 0 - 14.16 Панарин (н) «Рейнджерс» 0+0 -1 0 3 0 0 - 19.13 Бучневич (н) «Рейнджерс» 0+0 -2 0 2 0 0 - 15.50