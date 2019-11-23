Абрамов признан первой звездой матча АХЛ. Он набрал четыре очка
Нападающий «Беллевиль Сенаторз» Виталий Абрамов признан первой звездой встречи регулярного чемпионата Американской хоккейной лиги с «Бингхэмптон Дэвилз» (6:3).
Российский хоккеист забросил две шайбы и отдал две результативные передачи. В нынешнем сезоне 21-летний нападающий системы «Оттавы Сенаторз» провёл 15 матчей в регулярном чемпионате АХЛ. На его счету семь заброшенных шайб и семь результативных передач при показателе полезности «+6» и 10 минутах штрафного времени.
Кроме того, Абрамов в двух матчах регулярного чемпионата НХЛ отметился одним результативным броском при нейтральном показателе полезности.
Абрамов перешёл в систему «Оттавы» в результате обмена из «Коламбус Блю Джекетс» в ходе прошлого сезона.
Абрамов забил первый гол в НХЛ после ошибки вратаря «Сент-Луиса»
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