Карлсон: Кузнецов мог бы конкурировать с Макдэвидом. У них даже стиль игры похож

Защитник «Вашингтон Кэпиталз» Джон Карлсон поделился мнением об одноклубнике — нападающем Евгении Кузнецове. По словам американского хоккеиста, россиянин способен набирать очки на уровне лидеров лиги.



«Думаю, Кузнецов мог бы конкурировать с Макдэвидом. Вообще-то у них даже стиль игры немного похож. Кузя многое может сделать на льду. Он может видеть то, чего не могут другие в лиге. Нам очень повезло, что Евгений в нашей команде», — приводит слова Карлсона «Спорт-экспресс».



В нынешнем сезоне Кузнецов провёл 21 матч в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 22 (10+12) очка с показателем полезности «+7». Он пропустил первые три встречи сезона в связи с дисквалификацией за употребление кокаина.



На счету 22-летнего Макдэвида 44 (16+28) балла в 24 матчах регулярки.