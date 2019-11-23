Фанат «Сибири» не смог досмотреть матч с «Ак Барсом» из-за неоплаченных долгов

Фанат «Сибири» не смог досмотреть матч любимой команды из-за неоплаченных долгов по взносам за капитальный ремонт.



20 ноября на территории Калининского района Новосибирска прошёл совместный рейд судебных приставов с сотрудниками Фонда модернизации ЖКХ. В ходе рейда было проверено 17 адресов неплательщиков взносов за капитальный ремонт, суммы задолженностей граждан составили от 4 до 65 тыс. рублей.



«По одному из адресов судебных приставов встретил должник — хоккейный фанат, который как раз во время их визита смотрел по телевизору матч «Сибирь» — «Ак Барс» (матч состоялся 20 ноября. — Прим. «Чемпионата»). Телевизор болельщика работал на всю громкость, поэтому судебным приставам удалось достучаться до него только в перерыве между периодами. В тот вечер мужчина явно не рассчитывал на встречу с судебными приставами, но задерживать на пороге незваных гостей не стал, так как не мог пропустить игру любимой хоккейной команды. В комнате судебный пристав и представитель Фонда модернизации ЖКХ увидели множество хоккейной атрибутики, и стало понятно — здесь живёт фанат. На вопросы о причинах невыплаты долга, который составляет почти 19 тыс. рублей, мужчина отвечал неоднозначно, не отрываясь при этом от просмотра хоккейного матча. Судебный пристав, оценив имущественное положение должника, принял решение о наложении ареста на его телевизор. Просмотр матча был прерван», — гласит текст заявления на сайте Управления Федеральной службы судебных приставов по Новосибирской области.



Арестованный телевизор в настоящее время находится у должника на ответственном хранении. В случае неоплаты долга велика вероятность, что к следующему матчу любимой команды телевизор фаната-неплательщика будет реализован.