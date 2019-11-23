Тренер «Питтсбурга»: Малкин и Гюнцель — хоккейная элита

Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан после домашнего матча регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси Дэвилз» (4:1) оценил игру звена Евгения Малкина.
Россиянин выходил на лёд в сочетании с Джейком Гюнцелем и Брайаном Растом. Это звено провело образцовую контратаку, которую точным броском завершил Гюнцель, забивший победный гол.
«Это же классные хоккеисты, тут удивляться нечему. Расти (Брайан Раст. — Прим. «Чемпионата») добавляет этому звену скорости, а двое остальных — это хоккейная элита, у них элитное чутьё. У них есть «химия», каждый привносит в игру тройки что-то своё», — сказал после матча главный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан.
В сезоне-2019/20 Малкин принял участие в 12 матчах регулярного чемпионата и набрал 14 (4+10) очков с показателем полезности «+4».
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