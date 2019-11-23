Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Авангард» — «Динамо Мн». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Тренер «Питтсбурга»: Малкин и Гюнцель — хоккейная элита

Тренер «Питтсбурга»: Малкин и Гюнцель — хоккейная элита
Хоккей / НХЛ 0

Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан после домашнего матча регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси Дэвилз» (4:1) оценил игру звена Евгения Малкина.

Россиянин выходил на лёд в сочетании с Джейком Гюнцелем и Брайаном Растом. Это звено провело образцовую контратаку, которую точным броском завершил Гюнцель, забивший победный гол.

«Это же классные хоккеисты, тут удивляться нечему. Расти (Брайан Раст. — Прим. «Чемпионата») добавляет этому звену скорости, а двое остальных — это хоккейная элита, у них элитное чутьё. У них есть «химия», каждый привносит в игру тройки что-то своё», — сказал после матча главный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан.

В сезоне-2019/20 Малкин принял участие в 12 матчах регулярного чемпионата и набрал 14 (4+10) очков с показателем полезности «+4».

«Это хоккейная элита». Разрезающий пас Малкина был прекрасен
«Пингвины» играют красиво и без Кросби.
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019