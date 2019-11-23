Плющев: нужно разбираться, что происходит внутри «Сибири». Ситуация тревожная

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев оценил выступление «Сибири» в нынешнем сезоне. Новосибирский клуб проиграл шесть последних матчей.
«У клуба из Новосибирска уже шесть поражений кряду. Когда идут такие серии, то нужно разбираться, что происходит в команде. Две-три неудачи могут быть случайностью, но шесть — это уже закономерность и проявление внутреннего кризиса. Он неизбежен, когда в клубе нет крепкого костяка из собственных воспитанников, а многое зависит от легионеров, у которых в любой момент может испортиться настроение из-за адаптации, не набранных для бонусов очков, задержанной зарплаты и так далее.
В «Сибири» дебютировали новые тренеры. Новосибирцам нужно было брать очки прежде всего на старте чемпионата, чтобы избежать лишнего давления. Думаю, в отличие от исторических лидеров, делающих ставку на зиму и весну, Новосибирск действительно входил в сезон как минимум не перегруженным. Очевидно, что в сентябре эта тактика сработала. Посмотрим, что будет зимой. «Сибирь» уже выпала из зоны плей-офф, ситуация тревожная», — приводит слова Плющева Russia-Hockey.
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