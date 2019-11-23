Бадюков: Сошникову доверяют в «Салавате», у него новый удачный этап в карьере

Двукратный обладатель Кубка Гагарина эксперт КХЛ ТВ Алексей Бадюков высоко оценил нынешнюю игру форварда «Салавата Юлаева» Никиты Сошникова, который занимает первое место в списке лучших снайперов КХЛ (16 голов).
«Чтобы сохранить этот голевой порыв, перед Сошниковым нужно поставить задачу попасть на чемпионат мира. А для этого ему необходимо играть на каждом этапе Евротура. Он и там неплохо себя показал, не говоря уже об отличной статистике в «Салавате», в котором форвард заиграл. Никита много бросает в большинстве и пользуется своими моментами.
Возьмите хотя бы матч с «Куньлунем». Никита смог забросить очень красивую шайбу. Думаю, Никиту и дальше будут привлекать в сборную, но нужно продолжать работать. Если перед ним будет стоять цель постоянно проходить в сборную, он и в клубе будет блистать стабильностью и вытаскивать матчи. После неудачного вояжа в НХЛ возвращение домой — новый удачный этап в карьере Никиты. Сошников попал в клуб, где он нужен на лидирующей позиции. И пока он эту марку держит, а в «Салавате» ему доверяют», — сказал Бадюков «Чемпионату».
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