Тренер «Тампы»: к Сергачёву почти никогда нет никаких претензий

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер поделился мнением о защитнике команды Михаиле Сергачёве. В матче регулярного чемпионата НХЛ с «Чикаго Блэкхоукс» (4:2) 21-летний россиянин забросил первую шайбу в сезоне.



«Михаил — молодой хоккеист, играет на важнейшей позиции, но к нему почти никогда нет никаких претензий. У Сергачёва, как и у всех, бывают ошибки, но его прогресс в целом нельзя не замечать», — приводит слова Купера официальный сайт НХЛ.



В нынешнем сезоне на счету Сергачёва 10 очков. В 19 матчах на его счету одна шайба и девять результативных передач. В НХЛ Сергачёв провёл 177 матчей, в которых набрал 82 (16+66) очка.



Ближайший матч в регулярном чемпионате «Тампа» проведёт 24 ноября с «Анахайм Дакс».

Сергачёв забил первый гол в сезоне НХЛ. Видео