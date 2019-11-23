Сушинский: Терещенко быстро адаптируется к требованиям Хартли
Президент «Авангарда» Максим Сушинский прокомментировал заключение пробного контракта с 38-летним нападающим Алексеем Терещенко.
«В связи с волной травм нам пришлось искать новых игроков. И в первую очередь нам нужно закрыть пробелы в центральной линии. Алексей Терещенко — опытный мастер, он максимально быстро адаптируется к требованиям тренерского штаба Боба Хартли.
На данный момент нам необходим игрок, способный уверенно действовать в третьем-четвёртом звене, особенно в непростые моменты матчей, помогать защитникам. За три матча мы примем решение о заключении полноценного контракта с Алексеем Терещенко», — приводит слова Сушинского официальный сайт «Авангарда».
В омском клубе Терещенко будет выступать под 11-м номером.
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