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Сушинский: Терещенко быстро адаптируется к требованиям Хартли

Сушинский: Терещенко быстро адаптируется к требованиям Хартли
Хоккей / КХЛ 0

Президент «Авангарда» Максим Сушинский прокомментировал заключение пробного контракта с 38-летним нападающим Алексеем Терещенко.

«В связи с волной травм нам пришлось искать новых игроков. И в первую очередь нам нужно закрыть пробелы в центральной линии. Алексей Терещенко — опытный мастер, он максимально быстро адаптируется к требованиям тренерского штаба Боба Хартли.

На данный момент нам необходим игрок, способный уверенно действовать в третьем-четвёртом звене, особенно в непростые моменты матчей, помогать защитникам. За три матча мы примем решение о заключении полноценного контракта с Алексеем Терещенко», — приводит слова Сушинского официальный сайт «Авангарда».

В омском клубе Терещенко будет выступать под 11-м номером.

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