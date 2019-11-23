ФХР представила все разделы программы подготовки хоккеистов «Красная машина»

Сегодня, 23 ноября, в Сочи, на базе образовательного центра «Сириус» состоялась презентация Национальной программы подготовки хоккеистов «Красная машина»: новые продукты и разделы».



В презентации принимали участие первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг, заместитель министра спорта РФ Сергей Косилов, главный тренер олимпийской сборной России Олег Браташ, тренер по развитию сборных команд России и НППХ «Красная машина» Дэниэл Бохнер, советник президента ФХР по развитию женского хоккея Михаил Чеканов.



На ней были представлены теоретические пособия для юных игроков по всем возрастам — от 6 до 16 лет, отдельное пособие по подготовке вратарей, а также новое мобильное приложение с видеоуроками — онлайн-помощник в работе хоккейного тренера.



Впервые была представлена полная версия мобильного приложения НППХ «Красная машина. Тренер». Оно заметно упростит тренировочный процесс, поможет наставникам разнообразить занятия, дать воспитанникам новые упражнения.



Программа продолжилась мастер-классом. Открытое обучающее занятие для юных воспитанников хоккейных школ в соответствии со стандартами НППХ «Красная машина» провели тренеры олимпийской сборной России Олег Браташ и Николай Хабибуллин, тренер по развитию игроков сборных команд ФХР Дэниэл Бохнер и другие специалисты.

Р. Ротенберг: «Красная машина» — передовая программа, это прорыв для всех