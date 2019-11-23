Джиордано — об антирекорде: решать исход матча в одиночку — не работает
Защитник клуба НХЛ «Калгари Флэймз» Марк Джиордано поделился мнением о серии поражений команды, которая насчитывает шесть матчей. «Огоньки» установили клубный антирекорд — они не могут повести в счёте на протяжении последних 348 минут 42 секунд.
Календарь регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2019/20
«Знаем, что должны играть лучше. Как вся команда, так и каждый игрок в частности. Сейчас у нас много ребят, которые стараются решить исход встречи в одиночку. Нам просто нужно понять, что это не работает. Нам нужно всё делать вместе и вместе выбираться из этого», — приводит слова капитана «Калгари» официальный сайт Национальной хоккейной лиги.
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