Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Джиордано — об антирекорде: решать исход матча в одиночку — не работает

Джиордано — об антирекорде: решать исход матча в одиночку — не работает
Хоккей / НХЛ 0

Защитник клуба НХЛ «Калгари Флэймз» Марк Джиордано поделился мнением о серии поражений команды, которая насчитывает шесть матчей. «Огоньки» установили клубный антирекорд — они не могут повести в счёте на протяжении последних 348 минут 42 секунд.

Календарь регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2019/20

«Знаем, что должны играть лучше. Как вся команда, так и каждый игрок в частности. Сейчас у нас много ребят, которые стараются решить исход встречи в одиночку. Нам просто нужно понять, что это не работает. Нам нужно всё делать вместе и вместе выбираться из этого», — приводит слова капитана «Калгари» официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019