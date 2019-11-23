Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Вудкрофт: горжусь такой игрой, «Динамо» проделало отличную работу

Вудкрофт: горжусь такой игрой, «Динамо» проделало отличную работу
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт поделился впечатлениями от выигранного выездного матча с «Авангардом» (2:1).

«Горжусь такой игрой. Это был тяжёлый матч, между двумя командами с одинаковым стилем. На льду не было свободного места. У «Авангарда» есть мастерство и опыт, победная культура. Мы неплохо сыграли и в обороне, была хорошая командная игра. Мы проделали отличную работу сегодня», — передает слова Вукдрофта корреспондент «Чемпионата» Егор Литавор.

Подопечные Боба Хартли открыли счёт в матче на пятой минуте, гол в свой актив записал нападающий Кирилл Семёнов. Через минуту с небольшим «Динамо» восстановило равновесие на табло, заброшенной шайбой отметился форвард Теэму Пулккинен. На 16-й минуте хоккеист «Авангарда» Тейлор Бек не сумел реализовать буллит. На 38-й минуте команда гостей вышла вперёд, Пулккинен оформил дубль. Гол стал заключительным в матче.

Минское «Динамо» прервало серию неудач, победив «Авангард»
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019