Вудкрофт: горжусь такой игрой, «Динамо» проделало отличную работу

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт поделился впечатлениями от выигранного выездного матча с «Авангардом» (2:1).



«Горжусь такой игрой. Это был тяжёлый матч, между двумя командами с одинаковым стилем. На льду не было свободного места. У «Авангарда» есть мастерство и опыт, победная культура. Мы неплохо сыграли и в обороне, была хорошая командная игра. Мы проделали отличную работу сегодня», — передает слова Вукдрофта корреспондент «Чемпионата» Егор Литавор.



Подопечные Боба Хартли открыли счёт в матче на пятой минуте, гол в свой актив записал нападающий Кирилл Семёнов. Через минуту с небольшим «Динамо» восстановило равновесие на табло, заброшенной шайбой отметился форвард Теэму Пулккинен. На 16-й минуте хоккеист «Авангарда» Тейлор Бек не сумел реализовать буллит. На 38-й минуте команда гостей вышла вперёд, Пулккинен оформил дубль. Гол стал заключительным в матче.

Минское «Динамо» прервало серию неудач, победив «Авангард»