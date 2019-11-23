Крайдер: мне кажется, я побил рекорд, каждый раз говоря о стабильности

Нападающий клуба НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» Крис Крайдер после поражения во встрече с «Оттавой Сенаторз» (1:4) вновь затронул тему нестабильной игры своей команды.



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«Мне кажется, что я побил рекорд, потому что говорю о стабильности после каждой победы и то же самое после каждого поражения, которое идет следом за хорошей игрой. Мы знаем формулу успеха, мы пользуемся ей в одной игре и уходим от нее в следующей. Так было последние несколько недель. Мы должны найти способ покончить с этим», — приводит слова нападающего официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



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