Яремчук: мне постоянно говорят про скорость, потому что я самый молодой

Нападающий «Авангарда» Александр Яремчук поделился впечатлениями от матча с минским «Динамо» (1:2).
«Матч неплохой, и моменты у нас были. Свои смены в основном проходили в чужой зоне, зоне атаки. Создавали, были хорошие моменты, но не получилось забить, на одну меньше забросили, чем они, поэтому проиграли.
Мне постоянно говорят о скорости, потому что я самый молодой, должен привносить энергию в игру. «Побить» защитников, всё время «сидеть» у них на спине, чтобы они чувствовали, что я сзади, и боялись. Чтобы ненавидели против меня играть.
В третьем периоде стали играть в две пятёрки. Договорились, что будем делать, вышли, случился офсайд — не получилось исполнить то, что хотели.
В таблице приближается „Салават“? До конца регулярки на это не стоит обращать внимания. В каждом матче выходишь играть только на победу. В таблицу никогда нет смысла смотреть, какая разница на каком ты месте. Просто выходишь и играешь на победу», — цитирует игрока официальный сайт клуба.
- 23 ноября 2019
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