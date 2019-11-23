Яремчук: мне постоянно говорят про скорость, потому что я самый молодой

Нападающий «Авангарда» Александр Яремчук поделился впечатлениями от матча с минским «Динамо» (1:2).



«Матч неплохой, и моменты у нас были. Свои смены в основном проходили в чужой зоне, зоне атаки. Создавали, были хорошие моменты, но не получилось забить, на одну меньше забросили, чем они, поэтому проиграли.



Мне постоянно говорят о скорости, потому что я самый молодой, должен привносить энергию в игру. «Побить» защитников, всё время «сидеть» у них на спине, чтобы они чувствовали, что я сзади, и боялись. Чтобы ненавидели против меня играть.



В третьем периоде стали играть в две пятёрки. Договорились, что будем делать, вышли, случился офсайд — не получилось исполнить то, что хотели.



В таблице приближается „Салават“? До конца регулярки на это не стоит обращать внимания. В каждом матче выходишь играть только на победу. В таблицу никогда нет смысла смотреть, какая разница на каком ты месте. Просто выходишь и играешь на победу», — цитирует игрока официальный сайт клуба.