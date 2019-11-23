«Калгари» прервал серию поражений, обыграв «Филадельфию»

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги клуб «Филадельфия Флайерз» на домашней площадке проиграл «Калгари Флэймз», встреча завершилась со счётом 2:3 Б. «Огоньки» прервали серию из шести поражений.



Первая половина основного времени прошла без заброшенных шайб. На 34-й минуте счёт был открыт — удачный бросок в актив записал нападающий «Филадельфии» Якуб Ворачек. «Калгари» удалось восстановить равновесие на табло на старте третьего периода, голом отметился форвард Эндрю Манджапане. На 57-й минуте «лётчики» вновь вышли вперёд, шайбу забросил нападающий Кевин Хейз. Вскоре «Калгари» ответил голом Элиаса Линдхольма. Матч перешёл в овертайм, где шайб заброшено не было. В серии буллитов результативнее оказались гости, решающий бросок реализовал Мэттью Ткачук.