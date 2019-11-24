Форвард «Аризоны» Круз получил тяжёлую травму, влетев спиной в борт

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Лос-Анджелес Кингз» принимает «Аризону Койотс». Идёт третий период, счёт — 2:1 в пользу гостей.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2019/20

В третьем периоде форвард «Аризоны» Лоусон Круз вошёл в зону атаки с шайбой, потерял равновесие в борьбе с соперником и на большой скорости врезался в лицевой борт спиной. Некоторое время он оставался лежать на льду, разговаривая с врачами. После этого ему помогли встать, и он покинул площадку с помощью медицинского персонала и партнёров по команде.

Посмотреть видео можно в «твиттере» Here's Your Replay.

В этой встрече Круз забросил шайбу в концовке второго периода, выведя свою команду вперёд.

Видео гола можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.