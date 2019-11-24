«Монреаль» — «Рейнджерс»: Бучневич забросил четвёртую шайбу в сезоне
В Монреале проходит очередной матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Монреаль Канадиенс» принимает «Нью-Йорк Рейнджерс». На момент написания новости идёт второй период. Счёт в матче — 4:3 в пользу хозяев.
Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2019/20
Вторую шайбу гостей в середине второго периода забросил российский нападающий «Рейнджерс» Павел Бучневич. Ему ассистировал Бретт Хауден. Для россиянина эта шайба стала четвёртой в сезоне. В 21 матче регулярного чемпионата НХЛ он набрал 18 (4+14) очков при показателе полезности «+7».
Видео гола Бучневича можно посмотреть в «твиттере» Here's Your Replay.
Всего в НХЛ Бучневич провёл 200 матчей, в которых стал автором 47 голов и 72 результативных передач.
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