«Монреаль» — «Рейнджерс»: Бучневич забросил четвёртую шайбу в сезоне

В Монреале проходит очередной матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Монреаль Канадиенс» принимает «Нью-Йорк Рейнджерс». На момент написания новости идёт второй период. Счёт в матче — 4:3 в пользу хозяев.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2019/20

Вторую шайбу гостей в середине второго периода забросил российский нападающий «Рейнджерс» Павел Бучневич. Ему ассистировал Бретт Хауден. Для россиянина эта шайба стала четвёртой в сезоне. В 21 матче регулярного чемпионата НХЛ он набрал 18 (4+14) очков при показателе полезности «+7».

Видео гола Бучневича можно посмотреть в «твиттере» Here's Your Replay.

Всего в НХЛ Бучневич провёл 200 матчей, в которых стал автором 47 голов и 72 результативных передач.

