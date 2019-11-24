Василевский отметился первой результативной передачей в сезоне

В Тампе проходит очередной матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимает «Анахайм Дакс». На момент написания новости завершился второй период. Счёт в матче — 4:2 в пользу хозяев.
Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2019/20
В середине второго игрового отрезка третью шайбу в составе «Лайтнинг» забросил Брейден Пойнт, а одним из ассистентов выступил российский голкипер Андрей Василевский. 25-летний хоккеист отметился первой результативной передачей в нынешнем сезоне.
Видео гола Пойнта с передачи Василевского можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.
Регулярный чемпионат НХЛ стартовал в начале октября. «Зимнюю классику» 26 октября сыграют «Калгари» и «Виннипег». Они проведут матч в Реджайне (Канада). С 23 по 26 января 2020 года регулярный чемпионат прервётся на Матч звёзд. Он пройдёт в Сент-Луисе, на льду действующего победителя Кубка Стэнли. 15 февраля «Колорадо» будет принимать «Лос-Анджелес». Матч пройдёт на открытом воздухе, на стадионе Академии военно-воздушных сил США.
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