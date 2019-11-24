«Нью-Джерси» обыграл «Детройт» — 5:1. У Гусева «-1»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нью-Джерси Дэвилз» принимал «Детройт Ред Уингз». Встреча, проходившая на домашней арене «Нью-Джерси» — «Пруденшиал-центр», завершилась со счётом 5:1 в пользу «Дэвилз».
Заброшенными шайбами в составе «Нью-Джерси» отличились Кайл Палмьери, Уилл Батчер, Блейк Коулман и Тейлор Холл. У «Детройта» единственную заброшенную шайбу в этом матче на свой счёт записал Таро Хиросе.
По два очка в матче набрали нападающие «Дэвилз» Тейлор Холл (1+1) и Блейк Коулман (2+0).
Российский нападающий «Нью-Джерси» Никита Гусев провёл на льду 15 минут и завершил матч с показателем полезности «-1».
После 22 игр «Нью-Джерси» занимает 15-е место в Восточной конференции (20 очков). «Детройт» — последнее место Востока (17 очков после 25 игр).
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