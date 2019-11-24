Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Йокерит» — «Локомотив». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Нью-Джерси» обыграл «Детройт» — 5:1. У Гусева «-1»

«Нью-Джерси» обыграл «Детройт» — 5:1. У Гусева «-1»
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нью-Джерси Дэвилз» принимал «Детройт Ред Уингз». Встреча, проходившая на домашней арене «Нью-Джерси» — «Пруденшиал-центр», завершилась со счётом 5:1 в пользу «Дэвилз».

Заброшенными шайбами в составе «Нью-Джерси» отличились Кайл Палмьери, Уилл Батчер, Блейк Коулман и Тейлор Холл. У «Детройта» единственную заброшенную шайбу в этом матче на свой счёт записал Таро Хиросе.

По два очка в матче набрали нападающие «Дэвилз» Тейлор Холл (1+1) и Блейк Коулман (2+0).

Российский нападающий «Нью-Джерси» Никита Гусев провёл на льду 15 минут и завершил матч с показателем полезности «-1».

После 22 игр «Нью-Джерси» занимает 15-е место в Восточной конференции (20 очков). «Детройт» — последнее место Востока (17 очков после 25 игр).

НХЛ - регулярный чемпионат
24 ноября 2019, воскресенье. 03:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
5 : 1
Детройт Ред Уингз
Детройт
0:1 Хиросе (Боуи) – 23:32' (5x5)   1:1 Палмьери (Холл, Ватанен) – 23:58' (5x5)   2:1 Батчер (Хишир) – 44:42' (5x5)   3:1 Коулман – 46:41' (5x5)   4:1 Холл – 55:23' (en)   5:1 Коулман (Вуд, Хейден) – 59:48' (5x5)
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019