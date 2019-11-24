Панарин набрал 2 очка в матче с «Монреалем». «Рейнджерс» победили после 0:4

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Монреаль Канадиенс» на своём льду принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». «Монреаль», ведя после 1-го периода со счётом 3:0, в итоге потерпел поражение — 5:6.

У «Монреаля» отличились Макс Доми (2+1), Арттури Лехтонен (2+1) и Ши Уэбер.

В составе гостей заброшенными шайбами отличились Филип Хитил, Павел Бучневич, Артемий Панарин (1+1), Джейкоб Труба и также дубль на счету Брендана Лемье. По две голевые передачи в составе «Рейнджерс» отдали Брэди Шей, Бретт Хауден, и Райан Строум.

Российские нападающие «Рейнджерс» Артемий Панарин и Павел Бучневич провели на площадке 21 и 15 минут соответственно.

Вратарь «Нью-Йорка» Александр Георгиев вышел в старте на этот матч.Уже к 23-й минуте российский голкипер пропустил четыре шайбы, но доиграл матч до конца.