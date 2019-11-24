Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Йокерит» — «Локомотив». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Панарин набрал 2 очка в матче с «Монреалем». «Рейнджерс» победили после 0:4

Панарин набрал 2 очка в матче с «Монреалем». «Рейнджерс» победили после 0:4
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Монреаль Канадиенс» на своём льду принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». «Монреаль», ведя после 1-го периода со счётом 3:0, в итоге потерпел поражение — 5:6.

У «Монреаля» отличились Макс Доми (2+1), Арттури Лехтонен (2+1) и Ши Уэбер.

В составе гостей заброшенными шайбами отличились Филип Хитил, Павел Бучневич, Артемий Панарин (1+1), Джейкоб Труба и также дубль на счету Брендана Лемье. По две голевые передачи в составе «Рейнджерс» отдали Брэди Шей, Бретт Хауден, и Райан Строум.

Российские нападающие «Рейнджерс» Артемий Панарин и Павел Бучневич провели на площадке 21 и 15 минут соответственно.

Вратарь «Нью-Йорка» Александр Георгиев вышел в старте на этот матч.Уже к 23-й минуте российский голкипер пропустил четыре шайбы, но доиграл матч до конца.

НХЛ - регулярный чемпионат
24 ноября 2019, воскресенье. 03:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
5 : 6
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Доми (Судзуки, Лехконен) – 02:03' (5x5)   2:0 Лехконен (Армиа, Райлли) – 10:00' (5x5)   3:0 Доми (Судзуки, Шьяро) – 19:26' (5x5)   4:0 Уэбер (Шьяро, Юдон) – 22:51' (5x5)   4:1 Хитил (Панарин, Шей) – 26:10' (5x5)   4:2 Бучневич (Хауден) – 27:06' (5x5)   4:3 Лемье (Фокс, Труба) – 29:30' (5x5)   5:3 Лехконен (Доми) – 45:20' (5x5)   5:4 Панарин (Крайдер, Строум) – 45:51' (5x5)   5:5 Лемье (Хауден, Шей) – 48:40' (4x5)   5:6 Труба (Строум) – 52:10' (5x5)
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019