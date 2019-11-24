Андрей Василевский установил рекорд «Тампы» по победам в НХЛ
В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» на домашнем льду победил «Анахайм Дакс». Матч завершился со счётом 6:2 в пользу хозяев льда.
Российский голкипер Андрей Василевский отразил 36 бросков из 38, также отметившись результативной передачей. Василевский одержал 132-ю победу за карьеру в «Тампе», став обладателем клубного рекорда по этому показателю. Прежнее достижение принадлежало Бену Бишопу (131).
Статистика Василевского в регулярном чемпионате НХЛ-2019/20
Одним из главных героев встречи стал нападающий «Тампы» Никита Кучеров. На счету россиянина гол и результативная передача. Также в составе победителей по голу забили Патрик Марун, Ондржей Палат и Энтони Чирелли, Брейден Пойнт оформил дубль.
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