Андрей Василевский установил рекорд «Тампы» по победам в НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» на домашнем льду победил «Анахайм Дакс». Матч завершился со счётом 6:2 в пользу хозяев льда.

Российский голкипер Андрей Василевский отразил 36 бросков из 38, также отметившись результативной передачей. Василевский одержал 132-ю победу за карьеру в «Тампе», став обладателем клубного рекорда по этому показателю. Прежнее достижение принадлежало Бену Бишопу (131).

Статистика Василевского в регулярном чемпионате НХЛ-2019/20

Одним из главных героев встречи стал нападающий «Тампы» Никита Кучеров. На счету россиянина гол и результативная передача. Также в составе победителей по голу забили Патрик Марун, Ондржей Палат и Энтони Чирелли, Брейден Пойнт оформил дубль.