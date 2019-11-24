Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Йокерит» — «Локомотив». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Георгиев: старался гнать от себя все мысли, когда дела «Рейнджерс» были плохи

Георгиев: старался гнать от себя все мысли, когда дела «Рейнджерс» были плохи
Хоккей / НХЛ 0

Голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Александр Георгиев прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Монреаль Канадиенс» (6:5). К 23-й минуте матча российский вратарь пропустил четыре шайбы, а его команда уступала 0:4.

«Каково было продолжать матч? Это одна из самых сложных вещей для вратаря. Когда дела команды идут плохо, вы остаётесь на последнем рубеже обороны. Вы должны продолжать бороться вне зависимости от того, что творится на льду вокруг вас. Я старался гнать от себя все мысли в тот момент», — приводит слова Георгиева журналист Винс Меркольяно.

В составе гостей заброшенными шайбами отличились Филип Хитил, Павел Бучневич, Артемий Панарин (1+1), Джейкоб Труба и также дубль на счету Брендана Лемье. По две голевые передачи в составе «Рейнджерс» отдали Брэди Шей, Бретт Хауден, и Райан Строум.

Панарин набрал 2 очка в матче с «Монреалем». «Рейнджерс» победили после 0:4
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019