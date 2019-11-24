Георгиев: старался гнать от себя все мысли, когда дела «Рейнджерс» были плохи

Голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Александр Георгиев прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Монреаль Канадиенс» (6:5). К 23-й минуте матча российский вратарь пропустил четыре шайбы, а его команда уступала 0:4.

«Каково было продолжать матч? Это одна из самых сложных вещей для вратаря. Когда дела команды идут плохо, вы остаётесь на последнем рубеже обороны. Вы должны продолжать бороться вне зависимости от того, что творится на льду вокруг вас. Я старался гнать от себя все мысли в тот момент», — приводит слова Георгиева журналист Винс Меркольяно.

В составе гостей заброшенными шайбами отличились Филип Хитил, Павел Бучневич, Артемий Панарин (1+1), Джейкоб Труба и также дубль на счету Брендана Лемье. По две голевые передачи в составе «Рейнджерс» отдали Брэди Шей, Бретт Хауден, и Райан Строум.