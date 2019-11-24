Два очка Свечникова помогли «Каролине» обыграть «Флориду»
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Каролина Харрикейнз» принимал «Флориду Пантерз». Встреча, проходившая на «Пи-Эн-Си-Арена», завершилась победой хозяев со счётом 4:2.
В составе «Каролины» отличились Бретт Песке, Мартин Нечас, Даги Хэмилтон и Андрей Свечников (1+1). У гостей по голу на свой счёт записали Аарон Экблад и Брайан Бойл.
Трёмя голевыми передачами отметился финский нападающий «Харрикейнз» Теуво Терявяйнен.
Российский форвард «Флориды» Евгений Дадонов провёл на льду 17 минут и закончил матч с показателем полезности «-2».
Вратарь «Пантерз» Сергей Бобровский отразил 30 из 33 бросков.
НХЛ - регулярный чемпионат
24 ноября 2019, воскресенье. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
4 : 2
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Экблад (Аккьяри) – 08:36' (5x5) 0:2 Бойл (Севьюр, Строльман) – 08:54' (5x5) 1:2 Песке (Терявяйнен, Эдмундсон) – 09:35' (5x5) 2:2 Нечас (Хэмилтон, Славин) – 14:20' (5x5) 3:2 Хэмилтон (Терявяйнен, Свечников) – 37:45' (5x5) 4:2 Свечников (Терявяйнен, Ахо) – 58:58' (en)
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