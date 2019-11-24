Два очка Свечникова помогли «Каролине» обыграть «Флориду»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Каролина Харрикейнз» принимал «Флориду Пантерз». Встреча, проходившая на «Пи-Эн-Си-Арена», завершилась победой хозяев со счётом 4:2.

В составе «Каролины» отличились Бретт Песке, Мартин Нечас, Даги Хэмилтон и Андрей Свечников (1+1). У гостей по голу на свой счёт записали Аарон Экблад и Брайан Бойл.

Трёмя голевыми передачами отметился финский нападающий «Харрикейнз» Теуво Терявяйнен.

Российский форвард «Флориды» Евгений Дадонов провёл на льду 17 минут и закончил матч с показателем полезности «-2».

Вратарь «Пантерз» Сергей Бобровский отразил 30 из 33 бросков.