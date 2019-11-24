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Жюльен: действия «Монреаля» просто неприемлемы. Будем принимать меры

Жюльен: действия «Монреаля» просто неприемлемы. Будем принимать меры
Хоккей / НХЛ 0

Главный тренер «Монреаль Канадиенс» Клод Жюльен прокомментировал упущенную победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Рейнджерс» (5:6). «Синерубашечники» проигрывали 0:4, однако смогли одержать важную победу, реабилитировавшись за поражение в матче с «Оттавой Сенаторз» (1:4).

Календарь и результаты «Монреаль Канадиенс»

«В атаке мы были хороши, зато в обороне просто провалились. Мы не играли с нужной отдачей, не «убивали» меньшинство. Мы играли с очень «голодной» командой, которая, к тому же, играла в Оттаве прошлым вечером и была уставшей. То, как мы действовали, это просто неприемлемо. Будем принимать меры по корректировке ситуации», — заявил Жюльен, комментируя четвёртое поражение кряду.

0:4 — не приговор! Невероятная победа «Рейнджерс» с голами Панарина и Бучневича
«Монреаль» вёл со счётом 4:0, но «рейнджеры» сделали впечатляющий камбэк и сыграли красиво. Это был сумасшедший хоккей!
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