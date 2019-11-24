Пашков: Терещенко заткнёт дырку в «Авангарде», а потом окажется на улице

Олимпийский чемпион Александр Пашков прокомментировал сообщение о том, что «Авангард» заключил пробный контракт с Алексеем Терещенко.
«Меня удивило очередное подписание в исполнении «Авангарда», на сей раз Терещенко. Как динамовец, с большой симпатией отношусь к этому хоккеисту, но, подозреваю, он пойдёт по пути Щербака. Заткнут им дырку — а потом, не получив реального шанса, он окажется на улице.
В хоккее и в спорте вообще многое зависит от доверия. Сейчас в Балашихе форс-мажор, сломана половина команды — и на первом этапе Терещенко шанс получит, тем более что как раз минскому «Динамо» «Авангард» дома умудрился проиграть. Проблемы начнутся позже.
Хартли говорит, что никогда не видел столько травм в команде? Честно говоря, всерьёз эти слова воспринимать не готов. Когда уже осенью травмы сыплются одна за другой, все вопросы — к тренерскому штабу. Понятно, что в «Авангарде» летом была классическая канадская предсезонка. Немного покатались, немного нагрузились, немного друг другу поулыбались, а потом на лёгких ногах вошли в сезон набирать форму через игры.
Много раз говорил, что такие предсезонки в КХЛ — лиге очень сложной, с большими перелётами, с рваным расписанием — не работают. Если команду летом не побалуешь нагрузками, то она или будет не готова, или отправится в лазарет», — цитирует Пашкова Russia-Hockey.
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