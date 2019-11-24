Выиграет ли «Салават» второе «зелёное дерби» сезона?

Сегодня, 24 ноября, в Континентальной хоккейной лиге состоится семь матчей регулярного чемпионата.
Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20
«Чемпионат» предлагает вам спрогнозировать результаты следующих встреч:
— «Сибирь» — «Адмирал»;
— «Барыс» — «Амур»;
— «Салават Юлаев» — «Ак Барс»;
— «Автомобилист» — ЦСКА;
— «Трактор» — «Торпедо»;
— ХК «Сочи» — «Динамо» Р;
— «Йокерит» — «Локомотив».
Принять участие в опросе можно также в Playbuzz.
Регулярный чемпионат сезона-2019/20 завершится 27 февраля 2020 года, плей-офф продлится с 1 марта по 30 апреля. В календаре запланированы три международные паузы (с 5 по 11 ноября, с 10 по 16 декабря и с 4 по 10 февраля 2020 года), новогодний перерыв (с 31 декабря по 2 января), а также пауза на Матч звёзд, который пройдёт в январе 2020 года в Москве.
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