Андерсен — о требовании отменить гол Ничушкина: в маске была огромная вмятина

Голкипер «Торонто Мэйпл Лифс» Фредерик Андерсен объяснил причину, по которой он просил арбитров отменить гол форварда «Колорадо Эвеланш» Валерия Ничушкина. В середине третьего периода россиянин забил первый гол за 92 матча.



«В моей маске была огромная вмятина от шайбы. Пытался добиться от судьи свистка, чтобы игра была остановлена и я мог поменять маску, но судья ничего не увидел. К счастью, ничего опасного не произошло, но повреждение было серьёзным. Не знаю, прошла бы шайба через прорезь или нет, но клюшка бы точно прошла», — приводит слова Андерсена АР.



После того как гол Ничушкина был засчитан, датчанин поменял маску. В этом матче Андерсен одержал победу, отразив 34 броска из 37.

Вратарь «Торонто» Андерсен требовал у арбитров отменить гол Ничушкина